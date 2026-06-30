Президент Узбекистана призвал поддержать сборную после дебютного ЧМ‑2026

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал не искать виновных и не критиковать национальную сборную после её дебютного выступления на чемпионате мира по футболу 2026 года. Сборная Узбекистана на групповом этапе турнира проиграла командам Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3), что не позволило ей выйти в плей-офф.

«По поводу участия нашей национальной сборной в чемпионате мира высказываются разные мнения. Но предъявлять нашим футболистам, защищавшим честь Родины, эмоциональные претензии и искать в них виноватых – не в характере нашего народа. Напротив, сегодня как никогда важно поддержать их и поднять их боевой дух», – заявил Мирзиёев.

Он отметил, что встречи с командами Португалии, Колумбии и ДР Конго предоставили узбекским футболистам ценный опыт и позволили почувствовать атмосферу мирового первенства. Президент также напомнил, что Аббосбек Файзуллаев и Эльдор Шомуродов забили первые в истории сборной Узбекистана голы на чемпионатах мира, подарив болельщикам яркие эмоции.

«Подготовка к розыгрышу Кубка Азии, который пройдёт в январе следующего года в Саудовской Аравии, начнётся уже сейчас. Мы верим в нашу команду и будем всей страной поддерживать её и на этом турнире!» — добавил Мирзиёев.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.