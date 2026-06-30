Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: вылеты Германии и Нидерландов, скучная Бразилия
Смотреть трансляцию
14:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Узбекистана призвал поддержать сборную после дебютного ЧМ‑2026

Президент Узбекистана призвал поддержать сборную после дебютного ЧМ‑2026
Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал не искать виновных и не критиковать национальную сборную после её дебютного выступления на чемпионате мира по футболу 2026 года. Сборная Узбекистана на групповом этапе турнира проиграла командам Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3), что не позволило ей выйти в плей-офф.

«По поводу участия нашей национальной сборной в чемпионате мира высказываются разные мнения. Но предъявлять нашим футболистам, защищавшим честь Родины, эмоциональные претензии и искать в них виноватых – не в характере нашего народа. Напротив, сегодня как никогда важно поддержать их и поднять их боевой дух», – заявил Мирзиёев.

Он отметил, что встречи с командами Португалии, Колумбии и ДР Конго предоставили узбекским футболистам ценный опыт и позволили почувствовать атмосферу мирового первенства. Президент также напомнил, что Аббосбек Файзуллаев и Эльдор Шомуродов забили первые в истории сборной Узбекистана голы на чемпионатах мира, подарив болельщикам яркие эмоции.

«Подготовка к розыгрышу Кубка Азии, который пройдёт в январе следующего года в Саудовской Аравии, начнётся уже сейчас. Мы верим в нашу команду и будем всей страной поддерживать её и на этом турнире!» — добавил Мирзиёев.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Это важнее всего остального». Вылет Узбекистана с ЧМ-2026, каким его не показали по ТВ
«Это важнее всего остального». Вылет Узбекистана с ЧМ-2026, каким его не показали по ТВ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android