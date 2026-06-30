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ЧМ-26: вылеты Германии и Нидерландов, скучная Бразилия
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14:45 Мск
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Серия пенальти в матче Нидерланды — Марокко на ЧМ-2026 стала исторической

Серия пенальти в матче Нидерланды — Марокко на ЧМ-2026 стала исторической
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Серия пенальти в матче сборных Нидерландов и Марокко стала первой в истории чемпионатов мира, где сразу четыре удара были неточными. Об этом сообщает Opta Joe в социальной сети Х.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

Встреча прошла в рамках 1/16 финала чемпионата мира — 2026. Основное и дополнительное время закончились со счётом 1:1. В серии пенальти мимо ворот пробили голландцы Джастин Клюйверт, Квинтен Тимбер, а также представители «Атласских львов» Нейл Йони Эль-Айнауи и Ашраф Хакими. В итоге сборная Марокко победила со счётом 3:2. Решающий удар реализовал полузащитник Исмаэль Сайбари.

В 1/8 финала марокканцы сыграют со сборной Канады. Матч пройдёт 4 июля, начало в 20:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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