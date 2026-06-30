Серия пенальти в матче Нидерланды — Марокко на ЧМ-2026 стала исторической

Серия пенальти в матче сборных Нидерландов и Марокко стала первой в истории чемпионатов мира, где сразу четыре удара были неточными. Об этом сообщает Opta Joe в социальной сети Х.

Встреча прошла в рамках 1/16 финала чемпионата мира — 2026. Основное и дополнительное время закончились со счётом 1:1. В серии пенальти мимо ворот пробили голландцы Джастин Клюйверт, Квинтен Тимбер, а также представители «Атласских львов» Нейл Йони Эль-Айнауи и Ашраф Хакими. В итоге сборная Марокко победила со счётом 3:2. Решающий удар реализовал полузащитник Исмаэль Сайбари.

В 1/8 финала марокканцы сыграют со сборной Канады. Матч пройдёт 4 июля, начало в 20:00 мск.