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Марокканские фанаты устроили беспорядки в Нидерландах после победы сборной в матче ЧМ-2026

Марокканские фанаты устроили беспорядки в Нидерландах после победы сборной в матче ЧМ-2026
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Болельщики сборной Марокко устроили массовые беспорядки в Нидерландах после выхода национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира – 2026. Об этом сообщает NL Times.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

Матч Нидерланды – Марокко, проходивший в рамках 1/16 финала, завершился победой «Атласских львов» (1:1, 3:2 пен.). После этого улицы Амстердама, Роттердама и других городов заполнили празднующие фанаты.

В Гааге ближе к утру болельщики начали бросать фейерверки и камни в полицейских, патрулировавших районы. В ответ спецподразделения приступили к разгону толпы, применив водомёт. По меньшей мере один человек был задержан. Также сообщается о беспорядках в Амерсфорте.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Марокко сыграет против Канады. Матч пройдет 4 июля, начало в 20:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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