Марокканские фанаты устроили беспорядки в Нидерландах после победы сборной в матче ЧМ-2026

Болельщики сборной Марокко устроили массовые беспорядки в Нидерландах после выхода национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира – 2026. Об этом сообщает NL Times.

Матч Нидерланды – Марокко, проходивший в рамках 1/16 финала, завершился победой «Атласских львов» (1:1, 3:2 пен.). После этого улицы Амстердама, Роттердама и других городов заполнили празднующие фанаты.

В Гааге ближе к утру болельщики начали бросать фейерверки и камни в полицейских, патрулировавших районы. В ответ спецподразделения приступили к разгону толпы, применив водомёт. По меньшей мере один человек был задержан. Также сообщается о беспорядках в Амерсфорте.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Марокко сыграет против Канады. Матч пройдет 4 июля, начало в 20:00 мск.