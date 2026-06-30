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Кукурелья — о будущем в «Реале»: я готов жертвовать собой ради Мбаппе и Винисиуса

Кукурелья — о будущем в «Реале»: я готов жертвовать собой ради Мбаппе и Винисиуса
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Защитник «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья рассказал о планах на сезон-2026/2027. Он станет дебютным для испанца в составе «сливочных».

«Я готов жертвовать собой ради Мбаппе и Винисиуса. Я сделаю всю грязную работу, чтобы мы побеждали. Моя единственная цель — побеждать», — приводит слова защитника журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Марк Кукурелья официально перешёл в «Реал Мадрид» из «Челси» 15 июня 2026 года. Сумма трансфера составила € 55+5 млн. Контракт рассчитан на шесть сезонов и действует до 2032 года. Сейчас Кукурелья находится в расположении сборной Испании для участия в ЧМ-2026.

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