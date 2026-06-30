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Стрим о ЧМ. Вылет Германии, примитивная Бразилия | Аксёнов, Симбирский, Сивкович

Стрим о ЧМ. Вылет Германии, примитивная Бразилия | Аксёнов, Симбирский, Сивкович
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Сегодня, 30 июня, в 14:45 мск стартует стрим, посвященный последним событиям на чемпионате мира — 2026. В нём примут участие Александр Симбирский, Александр Аксёнов и Валентина Сивкович. Прямая трансляцию будет доступна на YouTube по ссылке.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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