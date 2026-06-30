«Чемпионов не любят». Кокорин сравнил «Зенит» с «Ювентусом»

Российский футболист Александр Кокорин высказал мнение о «Зените», сравнив его с итальянским «Ювентусом». Он отметил, что критика в адрес клуба из Санкт-Петербурга не является справедливой.

«Зенит» не любят в России? Это везде так — чемпионов не любят. Образно говоря, в Италии абсолютно все не любят «Ювентус», потому что там никто не мог обогнать их по трофеям.

Кричалка про «позор российского футбола» — это неправда. Какой «Зенит» «позор»? Это единственный клуб России, который всегда зарабатывал нам очки, играя в еврокубках. «Зенит» не может быть позором», — приводит слова Кокорина «РБ Спорт».

«Зенит» в 2008 году стал обладателем Кубка УЕФА и единственным российским клубом, выигравшим Суперкубок УЕФА. В Лиге чемпионов сине-бело-голубые доходили до стадии 1/8 финала. Российские клубы не участвуют в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.