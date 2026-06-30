«Важно быть командой». Карседо — о главных уроках чемпионата мира — 2026

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился мнением о том, чему может научить чемпионат мира 2026 года игроков московской команды.

«Футбол — сложная штука. Даже если у вас есть сильные игроки, это не гарантирует победу. Поэтому важно быть в тонусе.

Чемпионат мира дарит нам много полезных примеров того, насколько важно быть командой. Конечно, без сильных индивидуальностей ничего не добиться. Но командная компактность очень важна», — приводит слова Карседо пресс‑служба «Спартака».

Карседо был назначен главным тренером «Спартака» 5 января 2026 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. Под руководством Карседо московский клуб выиграл Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, обыграв «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.). В минувшем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 52 очка.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.