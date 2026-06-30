Пубиль — о Альваресе: когда игрок не хочет оставаться, он перестаёт быть настолько хорош

Защитник «Атлетико» Марк Пубиль высказался о ситуации с нападающим Хулианом Альваресом, который ранее публично заявил о желании покинуть мадридский клуб.

«Если Хулиан не счастлив в «Атлетико», посмотрим, что произойдёт, но я понимаю, что он уйдёт. Это немного странные заявления, но Хулиан — большой игрок, и ты всегда хочешь иметь такого в своей команде. Однако если футболист не хочет оставаться, он перестаёт быть настолько хорош», — цитирует Пубиля Mundo Deportivo.

Ранее Альварес открыто попросил «Атлетико» отпустить его, чтобы «осуществить мечту», не называя клуб. Основным претендентом на него считается «Барселона», которая уже предлагала за аргентинца € 100 млн. В «Атлетико» ответили, что игрок может уйти только за сумму отступных в размере € 500 млн. Альварес и Пубиль продолжают выступать на ЧМ-2026 и ждут свои матчи 1/16 финала.