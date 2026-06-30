Булыкин: Германии не привыкать ехать домой с ЧМ — уже и близко нет «немецкой машины»

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ‑2026. Игра 1/16 финала турнира прошла в понедельник, 29 июня. Германия проиграла Парагваю (1:1, 3:4 пен.).

«Посмотрел матч Германия — Парагвай до дополнительного времени и уже был шокирован. С утра увидел обзор и понял, что случилась сенсация и Германия едет домой. Хотя им не привыкать, это не первый такой чемпионат мира для них. И каждый раз новые надежды, и всё время вспоминают немецкую машину, когда они стали чемпионами. Сейчас и близко такого нет, хотя Парагвай, конечно, должны обыгрывать. Можно долго говорить про судей, но результат налицо — Германия отправилась домой. Это первая сенсация на этом чемпионате мира.

Тренера всегда оценивают по результату. Нагельсман может сколько угодно говорить, какой он красавчик, что строит футбол, но без результата тебя уволят. Канцлер сказал, что он доволен ребятами, что они молодцы. У меня другое мнение, они не выполнили задачи футбольного союза. Выход из группы — это минимум для них. А вообще должны доходить до полуфинала. Для меня странно, что кого-то удовлетворяют такие результаты сборной Германии», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.