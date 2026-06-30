Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: Германии не привыкать ехать домой с ЧМ — уже и близко нет «немецкой машины»

Булыкин: Германии не привыкать ехать домой с ЧМ — уже и близко нет «немецкой машины»
Комментарии

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ‑2026. Игра 1/16 финала турнира прошла в понедельник, 29 июня. Германия проиграла Парагваю (1:1, 3:4 пен.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Посмотрел матч Германия — Парагвай до дополнительного времени и уже был шокирован. С утра увидел обзор и понял, что случилась сенсация и Германия едет домой. Хотя им не привыкать, это не первый такой чемпионат мира для них. И каждый раз новые надежды, и всё время вспоминают немецкую машину, когда они стали чемпионами. Сейчас и близко такого нет, хотя Парагвай, конечно, должны обыгрывать. Можно долго говорить про судей, но результат налицо — Германия отправилась домой. Это первая сенсация на этом чемпионате мира.

Тренера всегда оценивают по результату. Нагельсман может сколько угодно говорить, какой он красавчик, что строит футбол, но без результата тебя уволят. Канцлер сказал, что он доволен ребятами, что они молодцы. У меня другое мнение, они не выполнили задачи футбольного союза. Выход из группы — это минимум для них. А вообще должны доходить до полуфинала. Для меня странно, что кого-то удовлетворяют такие результаты сборной Германии», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Сетка плей-офф ЧМ после вылета Нидерландов и Германии. Есть первая пара 1/8 финала! LIVE
Live
Сетка плей-офф ЧМ после вылета Нидерландов и Германии. Есть первая пара 1/8 финала! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android