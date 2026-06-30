«Почему вы упоминаете «Арсенал»? Мы говорим о чемпионате мира». Пети ответил Клоппу

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Эмманюэль Пети ответил на высказывание экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который сравнил отменённый гол сборной Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира против Парагвая со стандартными положениями лондонского «Арсенала».

Ранее Клопп заявил: «Если этот гол незаконен, то «Арсенал» не стал бы чемпионом Англии. Они забили 60 процентов своих мячей именно так». В ответ на это Пети задал вопрос: «Почему вы упоминаете «Арсенал»? Мы говорим о чемпионате мира. Я понятия не имею, почему он связывает вчерашний эпизод с «Арсеналом». Правила на чемпионате мира, в международных матчах — не совсем то, что вы ожидаете от игр в Англии. Судьи в Премьер-лиге не такие, как на чемпионате мира или в еврокубках», — цитирует француза talkSPORT.

В сезоне-2025/2026 «Арсенал» забил 25 голов после стандартных положений в Премьер-лиге, что составило 35 процентов от общего числа мячей (71). В матче Германия — Парагвай (1:1, 3:4 по пенальти) судья отменил гол Жонатана Та, зафиксировав фол Вальдемара Антона на вратаре. Германия выбыла из турнира.