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«Почему вы упоминаете «Арсенал»? Мы говорим о чемпионате мира». Пети ответил Клоппу

«Почему вы упоминаете «Арсенал»? Мы говорим о чемпионате мира». Пети ответил Клоппу
Эмманюэль Пети
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Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Эмманюэль Пети ответил на высказывание экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который сравнил отменённый гол сборной Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира против Парагвая со стандартными положениями лондонского «Арсенала».

Ранее Клопп заявил: «Если этот гол незаконен, то «Арсенал» не стал бы чемпионом Англии. Они забили 60 процентов своих мячей именно так». В ответ на это Пети задал вопрос: «Почему вы упоминаете «Арсенал»? Мы говорим о чемпионате мира. Я понятия не имею, почему он связывает вчерашний эпизод с «Арсеналом». Правила на чемпионате мира, в международных матчах — не совсем то, что вы ожидаете от игр в Англии. Судьи в Премьер-лиге не такие, как на чемпионате мира или в еврокубках», — цитирует француза talkSPORT.

В сезоне-2025/2026 «Арсенал» забил 25 голов после стандартных положений в Премьер-лиге, что составило 35 процентов от общего числа мячей (71). В матче Германия — Парагвай (1:1, 3:4 по пенальти) судья отменил гол Жонатана Та, зафиксировав фол Вальдемара Антона на вратаре. Германия выбыла из турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    
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