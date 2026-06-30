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Фелипе Аугусто провёл первую тренировку с «Зенитом» после перехода из «Трабзонспора»

Фелипе Аугусто провёл первую тренировку с «Зенитом» после перехода из «Трабзонспора»
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Бразильский форвард «Зенита» Фелипе Аугусто начал подготовку с командой в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба клуба. 29 июня «Зенит» официально объявил о трансфере нападающего из «Трабзонспора». Стороны подписали контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

Согласно информации СМИ, «Зенит» заплатит за 22-летнего бразильца € 15 млн. Дополнительно предусмотрены бонусы в размере € 5 млн. Аугусто выступал за «Трабзонспор» с лета 2025 года, за это время он сыграл в 40 матчах во всех турнирах и забил 15 голов. Трудовое соглашение игрока с турецким клубом действовало до лета 2029 года. На портале Transfermarkt указана рыночная стоимость футболиста в € 15 млн.

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