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«Монако» объявил о переходе левого защитника Флавиу Назинью

«Монако» объявил о переходе левого защитника Флавиу Назинью
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«Монако» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с левым защитником «Серкль Брюгге» Флавиу Назинью. 22-летний португалец заключил соглашение с монегасками до июня 2030 года.

«Флавиу Назинью — красно-белый! Добро пожаловать, Флавиу!» — говорится в официальном заявлении клуба.

Сумма трансфера составила € 5 млн. Назинью является воспитанником португальского футбола. До переезда в Бельгию он выступал за молодёжные команды «Спортинга». В «Серкль Брюгге» защитник провёл три сезона. В минувшем сезоне чемпионата Бельгии он принял участие в 32 матчах, забил три гола и отдал семь голевых передач.

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