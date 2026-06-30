Булыкин: поколение Нидерландов 2008 года было лучше нынешнего, хотя Россия и их побеждала

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин сравнил сборную Нидерландов с более успешными поколениями футбола этой страны. В 1/16 финала чемпионата мира 2026 года нидерландская команда проиграла сборной Марокко (1:1, 2:3 пен.).

«У голландцев ничего не получается на чемпионатах мира и Европы. По составу команда хорошая, показывают хорошую игру, но постоянно чего-то не хватает, должны забивать в каждой игре по два. А в серии пенальти любая сильная команда может проиграть, что и случилось с Марокко.

В прошлом у Нидерландов результаты были лучше. Можно говорить о том, что поколение 2010 и 2014 годов было лучше, а если брать и 2008 год, то ту сборную и Россия обыгрывала. У голландцев топ-футболисты, они не должны спотыкаться в 1/16 финала. Многие послушали предсказателей, которые говорили, что Нидерланды — фаворит, понадеялись на них. А футбол игра непредсказуемая», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.