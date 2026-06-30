Кунья — японскому игроку: теперь ты знаешь о нас больше

Нападающий сборной Бразилии Матеус Кунья после матча 1/16 финала чемпионата мира с Японией (2:1) обратился к форварду Кенто Сиогаи, который ранее оценил нынешний уровень бразильской команды. Сразу после финального свистка Кунья показал ему раскрытую ладонь — пять пальцев, символизирующих пять титулов чемпионов мира, — и жестом призвал к спокойствию.

До игры Сиогаи, не попавший в заявку, сказал: «Раньше Бразилия была сильной. Но сегодня? У меня образ, что сильна Франция, и Аргентина тоже. О Бразилии я в последнее время мало что слышу. Это уже не тот Неймар, что прежде. Думаю, сейчас мы справляемся с ним нормально».

После матча Кунья сказал: «Мы всегда с огромным уважением относимся к сборной Японии. Для меня это одна из лучших команд мира, она добилась колоссального прогресса. Многие говорят об этом, друзья мне передали. К сожалению, этот игрок допустил такие высказывания в наш адрес и проявил неуважение к нашей сборной. Было правильно поставить его на место, и, надеюсь, в следующий раз он будет знать, с кем имеет дело. Мы знаем, насколько историческая эта футболка и как много мы бились, чтобы её носить. Поэтому, когда слышишь такое от того, кто даже не бразилец, это ранит ещё сильнее. Можно принимать, когда о тебе говорят люди», — приводит слова нападающего RMC Sport.

Позднее он добавил в соцсетях: «Теперь ты знаешь о нас немного больше. Никогда не выше других, но и никогда не ниже».

Бразилия одержала победу благодаря голу Габриэла Мартинелли в компенсированное время. В 1/8 финала команда встретится с победителем пары Кот-д’Ивуар — Норвегия.