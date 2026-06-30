«Ман Сити» ведёт переговоры по Айюбу Буадди, игрок в планах клуба на будущее — Романо

«Манчестер Сити» провёл предварительные переговоры по поводу полузащитника «Лилля» и сборной Марокко Айюба Буадди, который рассматривается как потенциальная цель на будущее. В этой ситуации задействованы четыре клуба. «ПСЖ» пока не продвигается в переговорах, так как у клуба другие приоритетные задачи. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

По информации источника, «Манчестер Сити» заинтересован в Буадди и, возможно, планирует оставить его в «Лилле» до начала сезона-2027/2028. Айюб Буадди является воспитанником «Лилля». В минувшем сезоне у центрального полузащитника 42 матча за основную команду в Лиге 1, Лиге Европы УЕФА и Кубке Франции. В этих матчах Буадди отметился одной результативной передачей.

Текущим летом полузащитник принимает участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Марокко. В 1/16 финала турнира сборная Марокко обыграла Нидерланды (1:1, 3:2 пен.). В 1/8 финала чемпионата мира Марокко встретится с Канадой 4 июля.