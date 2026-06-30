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Киммих высказался про завершение карьеры в сборной

Киммих высказался про завершение карьеры в сборной
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Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих после вылета команды с чемпионата мира 2026 года заявил, что не намерен завершать карьеру в национальной команде. 31-летний футболист подчеркнул, что всегда будет готов к новым вызовам.

«У меня всегда будут силы на ещё одну попытку. Чего я никогда не сделаю — так это не сдамся», — цитирует Киммиха Bayern & Germany.

Сборная Германии впервые в истории проиграла в серии послематчевых пенальти на чемпионатах мира, уступив Парагваю (1:1, 3:4 по пенальти) в 1/16 финала. Киммих, выступающий за мюнхенскую «Баварию», провёл на поле все 120 минут и был капитаном сборной Германии по ходу турнира. На счету 31-летнего хавбека 114 матчей за сборную, он является капитаном национальной команды с 2024 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    
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