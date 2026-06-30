Плей-офф ЧМ-2026 уже начался. Не пропустите ни одного решающего момента

Групповой этап чемпионата мира — 2026 позади — теперь права на ошибку нет ни у одной сборной. Каждый день плей-офф приносит новые сенсации, драматичные концовки и команды, которые продолжают путь к титулу.

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Сегодня, 30 июня, состоятся матчи 1/16 финала ЧМ-2026. Норвегия сыграет с Кот-д'Ивуаром, Франция — со Швецией, Мексика — с Эквадором.