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Пять фанатов ЦСКА оштрафованы за баннер с оскорблениями в адрес «Спартака»

Пять фанатов ЦСКА оштрафованы за баннер с оскорблениями в адрес «Спартака»
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Тушинский районный суд Москвы оштрафовал пятерых болельщиков ПФК ЦСКА на 3 тыс. рублей каждого за размещение баннера с оскорблениями в адрес ФК «Спартак» во время матча Фонбет Кубка России. Об этом сообщает канал судов общей юрисдикции в соцсети.

Все пятеро признаны виновными по части 3 статьи 20.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение правил поведения зрителей). Каждому назначен штраф в размере 3 тыс.

Установлено, что 6 мая на стадионе «Лукойл Арена» в ходе полуфинала Кубка России болельщики армейского клуба разместили на трибуне баннер с оскорбительным текстом, нарушив правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

В этом матче «Спартак» одержал победу со счётом 1:0 и впоследствии стал обладателем Кубка России, обыграв в финале «Краснодар» по пенальти на стадионе «Лужники».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    
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