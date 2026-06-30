РПЛ презентовала официальный мяч на сезон-2026/2027. Фото

Российская Премьер-Лига официально презентовала игровой мяч на сезон-2026/2027. Пресс-служба РПЛ опубликовала фотографии нового мяча.

Фото: Пресс-служба РПЛ

«Знакомимся ближе с нашим новым мячом. Мяч Kelme для РПЛ — это профессиональный 8-панельный мяч FIFA Quality Pro, изготовленный методом термосклеивания и обладающий идеально сбалансированным отскоком. Мяч выполнен из высококачественной синтетической кожи с аэродинамической треугольной пирамидальной текстурой по всей поверхности. Он обладает отличными водонепроницаемыми свойствами, а его поверхностный слой — антифрикционными свойствами для большей долговечности и износостойкости», — написала пресс-служба РПЛ.