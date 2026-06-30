Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ презентовала официальный мяч на сезон-2026/2027. Фото

РПЛ презентовала официальный мяч на сезон-2026/2027. Фото
Комментарии

Российская Премьер-Лига официально презентовала игровой мяч на сезон-2026/2027. Пресс-служба РПЛ опубликовала фотографии нового мяча.

Фото: Пресс-служба РПЛ

«Знакомимся ближе с нашим новым мячом. Мяч Kelme для РПЛ — это профессиональный 8-панельный мяч FIFA Quality Pro, изготовленный методом термосклеивания и обладающий идеально сбалансированным отскоком. Мяч выполнен из высококачественной синтетической кожи с аэродинамической треугольной пирамидальной текстурой по всей поверхности. Он обладает отличными водонепроницаемыми свойствами, а его поверхностный слой — антифрикционными свойствами для большей долговечности и износостойкости», — написала пресс-служба РПЛ.

Материалы по теме
Сперцян уезжает из «Краснодара» легендой РПЛ. Саудовская Аравия — правильный выбор
Сперцян уезжает из «Краснодара» легендой РПЛ. Саудовская Аравия — правильный выбор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android