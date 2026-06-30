Защитник Аргентины Тальяфико не может собрать альбом ЧМ-2026 с наклейками

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико «целыми днями» пытается собрать коллекционный альбом с наклейками игроков ЧМ-2026. Об этом сообщает TyC Sports.
По словам вратаря команды Эмилиано Мартинеса, у футболистов немного свободного времени для досуга. Помимо просмотра матчей, игроки занимаются коллекционированием наклеек. Тальяфико отнёсся к этому занятию с особым интересом.
«У него выдалась свободная минутка — и он сразу пошёл покупать наклейки», — приводит слова аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса TyC Sports.
Сообщается, что у Тальяфико отсутствуют наклейки в том числе с партнёрами по сборной. Среди них Родриго Де Пауль, Николас Гонсалес, Нико Пас и Джулиано Симеоне.
Сборная Аргентины вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы J. В 1/16 финала команда сыграет против Кабо-Верде. Матч пройдёт 4 июля, начало в 1:00 мск.