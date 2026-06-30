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Игроки сборной Германии уклонялись от серии пенальти в матче ЧМ-2026 — Bild

Игроки сборной Германии уклонялись от серии пенальти в матче ЧМ-2026 — Bild
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Игроки немецкой сборной не были готовы взять на себя ответственность во время серии 11-метровых ударов, которая состоялась в рамках матча Германия — Парагвай на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает издание Bild.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

По информации источника, последний удар в серии исполнил защитник Жонатан Та, поскольку внутри команды возникли сложности с поиском желающего пробить. Первым взял на себя ответственность Та, для которого этот пенальти стал дебютным в карьере. Остальные игроки «колебались и не решались подойти к мячу». Среди тех, кто ещё не поучаствовал в серии пенальти, оставались Леон Горецка, Вальдемар Антон, Натаниэль Браун, Малик Тшау и вратарь Мануэль Нойер. Та не сумел реализовать решающий удар.

Серия закончилась победой сборной Парагвая со счётом 4:3. В 1/8 финала южноамериканская команда сыграет с победителем пары Франция – Швеция.

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