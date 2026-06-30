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«РБ Лейпциг» представил тренерский штаб Демикелиса

«РБ Лейпциг» представил тренерский штаб Демикелиса
Мартин Демикелис
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«РБ Лейпциг» объявил о назначении трёх ассистентов в тренерский штаб Мартина Демикелиса. Клуб представил новых помощников главного тренера 30 июня 2026 года.

В штаб вошли Штефан Бук, Кристиан Филь и Мариано Камбурсано. Бук ранее работал вместе с Демикелисом в системе «Баварии». Филь имеет самостоятельный опыт работы главным тренером в клубах Второй Бундеслиги. Камбурсано является многолетним ассистентом Демикелиса и работал с ним ещё в «Ривер Плейт». Об этом сообщается на официальном сайте «РБ Лейпциг».

Спортивный директор Марсель Шефер заявил, что клуб рад усилить тренерский штаб сильными специалистами с разным опытом. В тренерский коллектив также включены Ян Циммерман и тренер вратарей Фредерик Гёсслинг, работающий в клубе с 2015 года.

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