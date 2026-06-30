Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦБ повторно выпустит монеты с символикой спортивных клубов

ЦБ повторно выпустит монеты с символикой спортивных клубов
Комментарии

Банк России выпустит в обращение памятные монеты серии «Российский спорт» 1 июля 2026 года. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что на монетах номиналом 25 рублей будут начеканены эмблемы «Динамо», «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и «Трудовых резервов». По окружности разместят рельефную надпись с названием каждого клуба. Тираж каждой монеты — 50 тыс. экземпляров. При изготовлении планируют использовать медно-никелевый сплав.

В последний раз ЦБ выпускал коллекционную серию монет с эмблемами клубов в сентябре 2025 года. Они являются законным средством наличного платежа на территории РФ.

Материалы по теме
Фото
В Узбекистане выпустят памятные монеты в честь участия сборной на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android