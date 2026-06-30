ЦБ повторно выпустит монеты с символикой спортивных клубов

Банк России выпустит в обращение памятные монеты серии «Российский спорт» 1 июля 2026 года. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что на монетах номиналом 25 рублей будут начеканены эмблемы «Динамо», «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и «Трудовых резервов». По окружности разместят рельефную надпись с названием каждого клуба. Тираж каждой монеты — 50 тыс. экземпляров. При изготовлении планируют использовать медно-никелевый сплав.

В последний раз ЦБ выпускал коллекционную серию монет с эмблемами клубов в сентябре 2025 года. Они являются законным средством наличного платежа на территории РФ.