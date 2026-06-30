«Германия в глубоком кризисе». Юрген Клинсман жёстко оценил провал сборной на ЧМ-2026

Бывший тренер «Баварии», сборных Германии, США и Южной Кореи Юрген Клинсман резко прокомментировал вылет немецкой команды с ЧМ‑2026. Сборная Германии под руководством Юлиана Нагельсмана не смогла пройти дальше 1/16 финала, уступив Парагваю — после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время немцы проиграли в серии пенальти со счётом 3:4.

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«Вылет сборной Германии сильно разочаровывает. Создаётся впечатление, что команда не сумела удержать контроль над игрой на протяжении всех 120 минут. Ей не хватило той самой энергии, решимости и напора, чтобы переломить ход встречи с очень крепкой сборной Парагвая — а мы ведь заранее понимали, что матч будет непростым. К тому же, похоже, команда оказалась не готова к серии пенальти, это, честно говоря, кажется безумием — традиционно немцы уверенно чувствуют себя в послематчевых 11‑метровых (смеётся).

Такой исход оставляет чувство опустошения — это настоящий позор. Никто не ждал подобного развития событий. Ситуация выглядит не менее удручающе, чем вылеты в Катаре четыре года назад и в России восемь лет назад. Сейчас Германия явно переживает глубокий кризис — нужно спокойно всё проанализировать. И, разумеется, этот результат не останется без последствий», — приводит слова Клинсмана ESPN.