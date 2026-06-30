РФС объявил рейтинг лучших арбитров по итогам сезона-2025/2026

Российский футбольный союз публично оценил работу арбитров в сезоне-2025/2026. На сайте РФС обнародован рейтинг, в котором у каждого арбитра есть свой рейтинг. При подсчёте рейтинга учитывались матчи чемпионата и Кубка России, а также переходные игры между командами РПЛ и Первой лиги. В основной список попали лишь судьи, отработавшие в роли главного арбитра не менее шести матчей.

Топ-5 арбитров минувшего сезона:

Кирилл Левников: рейтинг — 6,691; Инал Танашев: рейтинг - 6,688; Артём Чистяков: рейтинг — 6,673; Сергей Карасёв: рейтинг - 6,554; Рафаэль Шафеев: рейтинг - 6,443.

Отметим, последнее место в списке занял Владимир Москалёв с оценкой 6,177. С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте РФС.