РФС объявил рейтинг лучших арбитров по итогам сезона-2025/2026
Российский футбольный союз публично оценил работу арбитров в сезоне-2025/2026. На сайте РФС обнародован рейтинг, в котором у каждого арбитра есть свой рейтинг. При подсчёте рейтинга учитывались матчи чемпионата и Кубка России, а также переходные игры между командами РПЛ и Первой лиги. В основной список попали лишь судьи, отработавшие в роли главного арбитра не менее шести матчей.
Топ-5 арбитров минувшего сезона:
- Кирилл Левников: рейтинг — 6,691;
- Инал Танашев: рейтинг - 6,688;
- Артём Чистяков: рейтинг — 6,673;
- Сергей Карасёв: рейтинг - 6,554;
- Рафаэль Шафеев: рейтинг - 6,443.
Отметим, последнее место в списке занял Владимир Москалёв с оценкой 6,177. С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте РФС.
А что с судейством на ЧМ-2026?
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