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«Куман наверняка будет уволен». В Нидерландах отреагировали на вылет сборной с ЧМ

«Куман наверняка будет уволен». В Нидерландах отреагировали на вылет сборной с ЧМ
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Нидерландский журналист De Telegraaf Йерун Каптейнс высказался о главном тренере сборной Нидерландов Рональде Кумане после вылета команды с чемпионата мира 2026 года. В 1/16 финала турнира нидерландская сборная проиграла команде Марокко (1:1, 2:3 пен.).

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ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

«Куман не добился успеха со сборной Нидерландов, поэтому болельщики настроены очень критически по отношению к нему. Он наверняка будет уволен. А нынешнее поколение сборной не такое сильное, как поколение 2008-2010 годов», — сказал Каптейнс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Рональд Куман — главный тренер сборной Нидерландов по футболу с 2023 года.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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