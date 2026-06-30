«Куман наверняка будет уволен». В Нидерландах отреагировали на вылет сборной с ЧМ

Нидерландский журналист De Telegraaf Йерун Каптейнс высказался о главном тренере сборной Нидерландов Рональде Кумане после вылета команды с чемпионата мира 2026 года. В 1/16 финала турнира нидерландская сборная проиграла команде Марокко (1:1, 2:3 пен.).

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026 Попробовать

«Куман не добился успеха со сборной Нидерландов, поэтому болельщики настроены очень критически по отношению к нему. Он наверняка будет уволен. А нынешнее поколение сборной не такое сильное, как поколение 2008-2010 годов», — сказал Каптейнс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Рональд Куман — главный тренер сборной Нидерландов по футболу с 2023 года.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.