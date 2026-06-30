Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юра Мовсисян: у «Спартака» очень хорошие шансы выиграть РПЛ в следующем сезоне

Юра Мовсисян: у «Спартака» очень хорошие шансы выиграть РПЛ в следующем сезоне
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Юра Мовсисян оценил перспективы своей бывшей команды в следующем сезоне. Он считает, что у красно-белых хорошие шансы на победу в Российской Премьер-Лиге.

— Что думаете о перспективах красно-белых в следующем сезоне?
— У «Спартака» очень хорошие шансы выиграть РПЛ. За последние полгода Хуану Карлосу Карседо удалось многое изменить — и в игре, и в настрое команды. Так что красно-белые способны составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в следующем сезоне, — приводит слова Мовсисяна «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Спартак» занял в РПЛ четвёртое место. При этом клуб выиграл Кубок России.

Материалы по теме
«Спартак» сделал предложение по воспитаннику «Зенита» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android