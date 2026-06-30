Хорватия, Марокко и Парагвай добились уникального достижения
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Хорватия, Марокко и Парагвай — единственные сборные, которые участвовали в нескольких сериях послематчевых пенальти на чемпионатах мира и одержали победу во всех из них, сообщает Opta.
Хорватия провела четыре серии и выиграла все: в 1/8 финала ЧМ-2018 с Данией (3:2 пен.), в четвертьфинале того же турнира с Россией (4:3 пен.), в 1/8 финала ЧМ-2022 с Японией (3:1 пен.) и в четвертьфинале ЧМ-2022 с Бразилией (4:2 пен.).
Марокко выиграло обе свои серии: в 1/8 финала ЧМ-2022 с Испанией (3:0 пен.) и в 1/16 финала ЧМ-2026 с Нидерландами (3:2 пен.).
Парагвай также одержал две победы в двух сериях: в 1/8 финала ЧМ-2010 с Японией (5:3 пен.) и в 1/16 финала ЧМ-2026 с Германией (4:3 пен.).
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42' 1:1 Хаверц – 54'
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72' 1:1 Диоп – 90+1'
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