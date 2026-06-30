Хорватия, Марокко и Парагвай добились уникального достижения

Хорватия, Марокко и Парагвай — единственные сборные, которые участвовали в нескольких сериях послематчевых пенальти на чемпионатах мира и одержали победу во всех из них, сообщает Opta.

Хорватия провела четыре серии и выиграла все: в 1/8 финала ЧМ-2018 с Данией (3:2 пен.), в четвертьфинале того же турнира с Россией (4:3 пен.), в 1/8 финала ЧМ-2022 с Японией (3:1 пен.) и в четвертьфинале ЧМ-2022 с Бразилией (4:2 пен.).

Марокко выиграло обе свои серии: в 1/8 финала ЧМ-2022 с Испанией (3:0 пен.) и в 1/16 финала ЧМ-2026 с Нидерландами (3:2 пен.).

Парагвай также одержал две победы в двух сериях: в 1/8 финала ЧМ-2010 с Японией (5:3 пен.) и в 1/16 финала ЧМ-2026 с Германией (4:3 пен.).