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Кот-д'Ивуар — Норвегия: онлайн-трансляция матча 1/16 финала Чемпионата мира по футболу 2026 начнётся в 20:00 мск

Кот-д'Ивуар — Норвегия: онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ-2026 начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 30 июня, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам группового этапа сборная Кот-д'Ивуара набрала шесть очков и заняла второе место в квартете Е. Норвежская национальная команда заработала шесть очков и расположилась на второй строчке в группе I.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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