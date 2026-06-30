Кот-д'Ивуар — Норвегия: онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ-2026 началась

Сегодня, 30 июня, идёт матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии. Игра проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. В прямом эфире встречу показывает телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно посмотреть в Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

По итогам группового этапа сборная Кот-д'Ивуара набрала шесть очков и заняла второе место в квартете Е. Норвежская национальная команда заработала шесть очков и расположилась на второй строчке в группе I.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).