Нойер вышел на пятое место по количеству матчей за сборную Германии

Вратарь Мануэль Нойер провёл 129-ю игру за национальную команду, выйдя на поле в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Парагваем. Встреча завершилась со счётом 1:1 в основное время. В серии послематчевых пенальти точнее были парагвайцы — 4:3. Сборная Германии впервые в истории проиграла в послематчевой серии на мировых первенствах.

40-летний голкипер занимает пятое место в списке игроков с наибольшим количеством матчей за немецкую сборную. Рекорд принадлежит Лотару Маттеусу (150), далее следуют Мирослав Клозе (137), Томас Мюллер (131) и Лукаш Подольски (130). Все пятеро — чемпионы мира. Нойер выигрывал титул в 2014 году, на текущем турнире он провёл три встречи группового этапа и одну в плей-офф. Для голкипера матч с Парагваем стал последним в сборной.