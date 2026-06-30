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Нойер вышел на пятое место по количеству матчей за сборную Германии

Нойер вышел на пятое место по количеству матчей за сборную Германии
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Вратарь Мануэль Нойер провёл 129-ю игру за национальную команду, выйдя на поле в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Парагваем. Встреча завершилась со счётом 1:1 в основное время. В серии послематчевых пенальти точнее были парагвайцы — 4:3. Сборная Германии впервые в истории проиграла в послематчевой серии на мировых первенствах.

40-летний голкипер занимает пятое место в списке игроков с наибольшим количеством матчей за немецкую сборную. Рекорд принадлежит Лотару Маттеусу (150), далее следуют Мирослав Клозе (137), Томас Мюллер (131) и Лукаш Подольски (130). Все пятеро — чемпионы мира. Нойер выигрывал титул в 2014 году, на текущем турнире он провёл три встречи группового этапа и одну в плей-офф. Для голкипера матч с Парагваем стал последним в сборной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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