«Локомотив» проведёт товарищеский матч со «Знаменем Труда» 3 июля

Московский «Локомотив» сыграет товарищеский матч с клубом «Знамя Труда» из подмосковного Орехово‑Зуева 3 июля на тренировочной базе в Баковке, сообщает пресс-служба железнодорожников. В этот день команда также встретится с костромским «Спартаком».

В сезоне-2025/2026 «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова стал бронзовым призёром чемпионата России, заняв третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 53 очками. «Знамя Труда», основанное в 1909 году, является одним из старейших футбольных клубов страны.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 «Локомотив» встретится с грозненским «Ахматом». В 1-м туре Кубка России железнодорожники сыграют с ПФК ЦСКА.