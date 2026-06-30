Рональд Куман покинет сборную Нидерландов после вылета с ЧМ-2026 — источник

Нидерландский специалист Рональд Куман уйдёт с поста главного тренера национальной команды после поражения в 1/16 финала чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает портал The Touchline в социальной сети Х.

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По данным источника, официальное подтверждение ожидается в ближайшее время.

Сборная Нидерландов уступила национальной команде Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026, проиграв в серии пенальти (2:3) после ничьей (1:1) в основное время. В ходе флеш-интервью тренер заявил, что ему «плевать на критику» в адрес тактических решений.

Рональд Куман во второй раз возглавил сборную Нидерландов в 2023 году. До этого он работал в национальной команде с 2018-го по 2020-й. Также Куман тренировал «Аякс», «Бенфику» и «Барселону».