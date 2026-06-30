Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рональд Куман покинет сборную Нидерландов после вылета с ЧМ-2026 — источник

Рональд Куман покинет сборную Нидерландов после вылета с ЧМ-2026 — источник
Комментарии

Нидерландский специалист Рональд Куман уйдёт с поста главного тренера национальной команды после поражения в 1/16 финала чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает портал The Touchline в социальной сети Х.

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Попробовать

По данным источника, официальное подтверждение ожидается в ближайшее время.

Сборная Нидерландов уступила национальной команде Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026, проиграв в серии пенальти (2:3) после ничьей (1:1) в основное время. В ходе флеш-интервью тренер заявил, что ему «плевать на критику» в адрес тактических решений.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

Рональд Куман во второй раз возглавил сборную Нидерландов в 2023 году. До этого он работал в национальной команде с 2018-го по 2020-й. Также Куман тренировал «Аякс», «Бенфику» и «Барселону».

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Проклятие Нидерландов на ЧМ работает! Вратарь брал всё, но в серии пенальти ждала подстава
Проклятие Нидерландов на ЧМ работает! Вратарь брал всё, но в серии пенальти ждала подстава
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android