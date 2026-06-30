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«Милан» объявил о приобретении нападающего Гонсалу Рамуша

«Милан» объявил о приобретении нападающего Гонсалу Рамуша
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Нападающий национальной команды Португалии Гонсалу Рамуш перешёл из «Пари Сен-Жермен» в «Милан». Об этом сообщается на официальном сайте «россонери».

Футболист подписал с итальянским клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2031 года.

В прошедшем клубном сезоне Гонсалу Рамуш принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

По итогам сезона-2025/2026 «Милан» занял пятое место в турнирной таблице Серии А.

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