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ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Црвены Звезды» — Mozzart Sport

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Црвены Звезды» — Mozzart Sport
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ЦСКА проявляет интерес к опорному полузащитнику «Црвены Звезды» Томашу Хенделю и рассматривают возможность аренды футболиста с правом выкупа, сообщает Mozzart Sport.

Руководство белградского клуба заинтересовано в заключении сделки, но приоритетным вариантом считает прямую продажу. Действующее трудовое соглашение 26-летнего полузащитника с «Црвеной Звездой» рассчитано до 30 июня 2029 года.

Интерес к футболисту также проявляет пражская «Спарта».

В прошедшем сезоне Хендель провёл за «Црвену Звезду» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя мячами и двумя результативными передачами. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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