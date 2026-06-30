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Марк Кукурелья: хотел бы видеть Родри в «Реале»

Марк Кукурелья: хотел бы видеть Родри в «Реале»
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Испанский защитник Марк Кукурелья, недавно подписавший контракт с «Реалом», поделился мнением, кого из игроков национальной команды он хотел бы видеть в стане «сливочных».

«Кого бы я подписал из национальной команды Испании в «Реал» Мадрид? Родри», — заявил футболист на пресс-конференции.

Кукурелья официально перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» 15 июня 2026 года. Защитник подписал контракт до июня 2032 года. Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. В минувшем сезоне он провёл 33 матча во всех турнирах и забил два гола.

В настоящий момент оба футболиста находятся в расположении сборной Испании на чемпионате мира 2026 года.

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