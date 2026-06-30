Премьер-министр Нидерландов отреагировал на вылет сборной с ЧМ

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен поддержал национальную команду после поражения в 1/16 финала чемпионата мира — 2026 в матче с Марокко (1:1, 2:3 пен.). Команды играли на стадионе «ББВА» (Гуадалупе, Мексика).

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«Прекрасно видеть, как спорт объединяет людей. Как нидерландские болельщики покоряли сердца по всей стране своими масштабными оранжевыми фан-маршами. Как подавляющее большинство мароккано-нидерландской общины достойно и позитивно празднует заслуженную победу своей команды. И как партнёры по команде и даже соперники поддерживают Коди Гакпо в этот чрезвычайно тяжёлый в эмоциональном плане период для него и его семьи», — написал Йеттен в соцсети.

Также политик пожелал удачи сборной Марокко в матче с Канадой, который пройдёт 4 июля, начало — в 20:00 мск.