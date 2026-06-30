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Премьер-министр Нидерландов отреагировал на вылет сборной с ЧМ

Премьер-министр Нидерландов отреагировал на вылет сборной с ЧМ
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Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен поддержал национальную команду после поражения в 1/16 финала чемпионата мира — 2026 в матче с Марокко (1:1, 2:3 пен.). Команды играли на стадионе «ББВА» (Гуадалупе, Мексика).

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ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

«Прекрасно видеть, как спорт объединяет людей. Как нидерландские болельщики покоряли сердца по всей стране своими масштабными оранжевыми фан-маршами. Как подавляющее большинство мароккано-нидерландской общины достойно и позитивно празднует заслуженную победу своей команды. И как партнёры по команде и даже соперники поддерживают Коди Гакпо в этот чрезвычайно тяжёлый в эмоциональном плане период для него и его семьи», — написал Йеттен в соцсети.

Также политик пожелал удачи сборной Марокко в матче с Канадой, который пройдёт 4 июля, начало — в 20:00 мск.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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