Брейдо прокомментировал отмену матча ЦСКА с «Ботафого» в рамках Братского кубка

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал отмену матча армейцев с «Ботафого» в рамках Братского кубка, который был запланирован на 4 июля.

«Друзья, всем добрый день. Хотел бы, на самом деле, высказаться по теме не состоявшегося товарищеского матча с «Ботафого».

Изначально было понимание, что мы, в принципе, можем остаться без подобного рода проведения Братского кубка, потому что в этом году изменился партнёрский, спонсорский ландшафт. Когда уже был подписан контракт с «Ботафого», мы всё равно ещё были на этапе формирования некоего пула партнёров, которые помогли бы там покрыть определённые расходы. С другой стороны, с точки зрения доходов есть билеты.

Если в прошлые годы команды приезжали на гонорарной основе, «Ботафого» выразил готовность приехать на безгонорарной основе. Это, в общем-то, было ключевым фактором, поэтому мы ограничились одной приглашённой командой. Здесь и так логистические затраты на перелёты, отель, и, собственно говоря, счёт выставлен коллегам из «Ботафого».

Вначале, конечно, было «вау», круто, что приедет такая команда. Потом было «вау», помноженное на вечность, это разочаровывает. Ну, конечно, была попытка предпринять и что-то сделать, но понятно, что большой, достойный клуб, достойные афиши, скажем так, не поменяет решение о сборах. У нас по-прежнему нет возможности в данном случае на гонорарной основе кого-то приглашать. И к четвёртому числу здесь что-то успеть невозможно.

В общем, жаль, конечно, что так получилось. Винить здесь «Ботафого» — нет, но нарушение контрактных обязательств не говорит об этической составляющей, предполагает те аргументы, которые были.

Для нас мало что изменилось, с точки зрения информационной повестки, она бурлит в последние годы. А там как бы выборочно информация доносится, какие-то семьи начали опасаться, футболисты звонили, в том числе Мойзес говорил: «Ребята, приезжайте, мы вас ждём». Вот. Говорить о каком-то американском следе и разногласиях в совете директоров, ну, наверное, всё-таки подобного рода вопросы должны решаться внутриклубно до подписания контракта. Если бы опасения были высказаны на том этапе — и контракт по итогу не был подписан, никто бы слова не сказал. Но не на этапе, когда всё подписано — и срывается турнир, и столько болельщиков остаётся и мы вместе с ними без мероприятия, которое, повторюсь, уже стало доброй традицией», — сказал Брейдо в аудио в своём телеграм-канале.