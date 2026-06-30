«РБ Лейпциг» объявил о подписании 22-летнего атакующего полузащитника из чемпионата Японии

«РБ Лейпциг» подписал контракт с японским атакующим полузащитником Отой Ямамото. 22-летний игрок перешёл в немецкую команду из японского «Касива Рейсол». Об этом официально сообщила пресс-служба клуба Бундеслиги.

Ямамото подписал с «РБ Лейпциг» контракт до 2031 года. С февраля по июнь текущего года японец выступал на правах аренды за «РБ Омия Ардия», где в 19 играх забил 10 мячей и оформил три результативные передачи. Там же футболист проведёт сезон-2026/2027 — уже на правах аренды из «РБ Лейпциг».

«Желаем Оте всего наилучшего в дальнейшем развитии и в предстоящем сезоне», — говорится в заявлении пресс-службы «РБ Лейпциг» на официальном сайте команды.