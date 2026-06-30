«Почему это кого-то шокирует». Мадуэке — об игре Беллингема в матче с Панамой на ЧМ-2026

Вингер сборной Англии Нони Мадуэке высказался об игре полузащитника национальной команды Джуда Беллингема в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу – 2026 с Панамой (2:0).

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«Не понимаю, почему последняя игра могла кого-то шокировать, ведь он этим занимается уже много лет, поэтому, когда вижу его игру, мне кажется, что это совершенно нормально. Он игрок мирового класса, каждый раз, когда я смотрю на его игру, вижу практически одного и того же игрока», — приводит слова Мадуэке ESPN.

Напомним, в матче с Панамой Беллингем открыл счёт встречи на 62-й минуте, а также отметился ассистом на Гарри Кейна.

Сборная Англии вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы L (семь очков). В 1/16 финала она встретится с командой ДР Конго 1 июля.