Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Почему это кого-то шокирует». Мадуэке — об игре Беллингема в матче с Панамой на ЧМ-2026

«Почему это кого-то шокирует». Мадуэке — об игре Беллингема в матче с Панамой на ЧМ-2026
Комментарии

Вингер сборной Англии Нони Мадуэке высказался об игре полузащитника национальной команды Джуда Беллингема в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу – 2026 с Панамой (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    
Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Попробовать

«Не понимаю, почему последняя игра могла кого-то шокировать, ведь он этим занимается уже много лет, поэтому, когда вижу его игру, мне кажется, что это совершенно нормально. Он игрок мирового класса, каждый раз, когда я смотрю на его игру, вижу практически одного и того же игрока», — приводит слова Мадуэке ESPN.

Напомним, в матче с Панамой Беллингем открыл счёт встречи на 62-й минуте, а также отметился ассистом на Гарри Кейна.

Сборная Англии вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы L (семь очков). В 1/16 финала она встретится с командой ДР Конго 1 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Всё сводится к решению тренера». Мадуэке — о подготовке Англии к сериям пенальти на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android