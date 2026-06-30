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Экс-защитник «Челси» Маланг Сарр покинул «Ланс»

Экс-защитник «Челси» Маланг Сарр покинул «Ланс»
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Французский «Ланс» объявил об уходе из клуба центрального защитника Маланга Сарра. Об этом сообщается на официальном сайте кроваво-золотых.

Футболист выступал за «Ланс» с лета 2024 года, за это время он принял участие в 62 матчах команды, в которых оформил одну результативную передачу. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего игрока составляет € 20 млн.

Маланг Сарр является воспитанником «Ниццы», за эту команду он выступал и на взрослом уровне. Помимо этого, в послужном списке футболиста есть «Челси», «Порту» и «Монако». В составе лондонского клуба защитник выиграл клубный чемпионат мира, а с кроваво-золотыми завоевал Кубок Франции.

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