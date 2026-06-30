«Бессовестный». Мостовой — о Нагельсмане после вылета сборной Германии с ЧМ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере сборной Германии Юлиане Нагельсмане после поражения национальной команды от Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026 (1:1, 3:4 пен.).

«Германия у меня не являлась фаворитом, но видите, даже раньше, чем мы думали, она вылетела, причём от не самой сильной команды, как Парагвай. Ну, больше всего удивляет и бесит, и уже возмущает, что он [Нагельсман], бессовестный, говорит, что не собирается уходить из сборной. И если предложат дальше, он будет работать. Представляете? Все футбольные люди уходят, бросают, их выгоняют, они там говорят до игры: «Если мы не выиграем, я уйду после игры, всё». А эти… и всё нормально, всё хорошо. Ну, совести не хватает у людей, поэтому так всё и происходит. У нефутбольных людей», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Нагельсман не уйдёт в отставку с поста тренера сборной Германии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).