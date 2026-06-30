Уэйн Руни рассказал, в каком клубе АПЛ хотел бы увидеть Гарри Кейна

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни хотел бы увидеть нападающего «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна в составе «красных дьяволов».

«Думаю, всем бы стал интересен такой вариант. Послушайте, если Гарри Кейн не останется в «Баварии», я бы хотел увидеть его в «Манчестер Юнайтед». Скажу на тот случай, если он нас слышит: «Гарри, тебя тут ждёт рекорд Ширера [по количеству забитых голов в АПЛ]. Помоги «Манчестер Юнайтед» вернуть былую славу!»

Только представьте: Гарри Кейн выиграл Бундеслигу, перешёл в «Барселону» и взял чемпионство в Ла Лиге… в глубине души он всё равно хочет стать чемпионом и в Премьер-лиге. И вот он переходит в «Манчестер Юнайтед» — именно он сможет привести клуб к титулу», — приводит слова Руни BBC.