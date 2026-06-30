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«Атлетико» объявил о переходе Алехандро Гримальдо из «Байера»

«Атлетико» объявил о переходе Алехандро Гримальдо из «Байера»
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Испанский левый защитник Алехандро Гримальдо перебрался в мадридский «Атлетико» из леверкузенского «Байера». Об этом официально сообщила пресс-служба «матрасников». Клубы достигли соглашения о трансфере, а с самим футболистом был заключён контракт до лета 2030 года.

«Добро пожаловать, Гримальдо!» — говорится в сообщении пресс-службы «Атлетико» на официальном сайте команды.

Фото: ФК «Атлетико» Мадрид

Таким образом, Гримальдо вернулся на родину спустя 10,5 лет. Воспитанник «Барселоны» перебрался из каталонского клуба в португальскую «Бенфику» в январе 2016-го. За «Байер» он выступал с лета 2023-го. В минувшем сезоне у 30-летнего защитника 14 голов и 12 результативных передач в 46 матчах за клуб во всех турнирах.

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