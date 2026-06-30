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«Ньюкасл Юнайтед» сообщил сроки восстановления защитника сборной Англии Ливраменто

«Ньюкасл Юнайтед» сообщил сроки восстановления защитника сборной Англии Ливраменто
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«Ньюкасл Юнайтед» на официальном сайте сообщил о сроках восстановления защитника сборной Англии Валентино Ливраменто после травмы икроножной мышцы.

Футболист ранее был успешно прооперирован, ожидается, что игрок вернётся к работе с командой во время подготовительных сборов перед новым сезоном. Напомним, из-за своего повреждения защитник был вынужден пропустить чемпионат мира — 2026.

В прошлом клубном сезоне Ливраменто принял участие в 26 матчах, в которых отдал одну голевую передачу. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн. Защитник является воспитанником «Челси», на взрослом уровне он ранее выступал за «Саутгемптон».

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