«Барселона» объявила о полноценном трансфере Ансу Фати в «Монако»

Испанский вингер Ансу Фати перешёл из «Барселоны» в «Монако». О полноценном трансфере 23-летнего игрока в клуб Лиги 1 официально сообщила пресс-служба сине-гранатовых в соцсети X. Футболист выступал за французскую команду с лета прошлого года на правах аренды.

Как говорится на официальном сайте «Монако», клуб активировал опцию выкупа Фати, которая была прописана в арендном соглашении с каталонцами. Сам футболист подписал со своей новой командой четырёхлетний контракт — до июня 2030 года.

В минувшем сезоне Ансу Фати принял участие в 25 матчах за «Монако» в чемпионате Франции. В них испанец отметился 11 забитыми мячами.