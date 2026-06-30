Гонсалу Рамуш опубликовал пост после своего перехода из «ПСЖ» в «Милан»

Нападающий Гонсалу Рамуш опубликовал пост после своего перехода из «ПСЖ» в «Милан». Ранее итальянский клуб сообщил о трансфере футболиста.

«Сегодня завершается одна из самых значимых глав моей карьеры. Носить футболку «ПСЖ» было привилегией и честью, которые я буду хранить вечно.

Вместе мы написали незабываемую историю. Выиграли два титула Лиги чемпионов, а также множество других трофеев, разделили моменты, которые навсегда останутся в памяти всех, кто был частью этого пути.

Хочу поблагодарить своих товарищей по команде, тренерский штаб, руководство и прежде всего болельщиков. Спасибо за то, что верили в меня, поддерживали нас в трудные времена и праздновали каждую победу вместе с нами. Ваша поддержка была необходима для каждого из наших успехов.

Сегодня ухожу, но оставляю частичку своего сердца в этом клубе. «ПСЖ» всегда будет для меня домом, всегда буду гордиться тем, что внес свой вклад в написание главы в его истории.

Спасибо за всё. Париж навсегда займёт особое место в моем сердце и в сердцах моей семьи», — написал Рамуш на своей странице в социальной сети.

В прошедшем клубном сезоне Гонсалу Рамуш принял участие в 45 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и двумя результативными передачами.