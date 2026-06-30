«Боруссия» Мёнхенгладбах заинтересована в защитнике сборной Узбекистана — Kicker

Защитник «Динамо» из Самарканда и сборной Узбекистана Джахангир Урозов может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. Как сообщает издание Kicker, в услугах футболиста заинтересована мёнхенгладбахская «Боруссия».

По данным источника, «Боруссии» необходимо укрепить центральную линию обороны, и она ищет молодых и перспективных игроков. Именно такими качествами обладает Джахангир Урозов, выступавший за Узбекистан на чемпионате мира — 2026. 22-летний центральный защитник — один из нескольких игроков, которых связывают с «Боруссией».

На ЧМ-2026 Урозов принял участие в двух матчах группового этапа. Узбекистан завершил свой путь на турнире на стадии группового этапа.