Суперкомпьютер оценил шансы сборных Норвегии и Кот-д'Ивуара на победу в 1/16 финала ЧМ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Норвегии и Кот-д'Ивуара на победу в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил Opta Analyst. Встреча состоится сегодня, 30 июня.

По полученным данным, шансы Норвегии на победу в основное время составляют 56,1%. Вероятность победы сборной Кот-д'Ивуара составляет 21,6%. Вероятность перехода матча в дополнительное время, а также в серию пенальти составляет 22,3%.

По итогам группового этапа сборная Норвегии набрала шесть очков и заняла второе место в квартете I. Национальная команда Кот-д'Ивуара также заработала шесть очков и расположилась на второй строчке в группе Е.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).