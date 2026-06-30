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«Мы уверены в себе». Кубарси — о матче с Австрией на ЧМ-2026

«Мы уверены в себе». Кубарси — о матче с Австрией на ЧМ-2026
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Защитник сборной Испании Пау Кубарси рассказал о готовности национальной команды к матчу 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026, в котором она сыграет с Австрией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы уверены в себе. Матч с Уругваем был настоящей битвой, но он вселил в нас уверенность в том, что умеем бороться, у нас есть боевой дух, думаю, это важно для чемпионата мира. Полностью сосредоточены на встрече с Австрией, которая чрезвычайно важна, потому что в конечном итоге, чтобы двигаться дальше, нужно обязательно её выиграть. Нужно посмотреть, как они играют, оценить наши сильные стороны и понять, где мы можем нанести им урон, а главное — надёжно сыграть в обороне», — приводит слова Кубарси Marca.

Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H. Австрийцы квалифицировались в 1/16 финала, став вторыми в группе J. Встреча команд состоится 2 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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